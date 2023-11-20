Курс валют в Украине на неделю: доллар начал дорожать, чего ждать дальше

Финансовые аналитики в еженедельном проекте сайта ТСН.ua спрогнозировали, что будет происходить с курсом валют с 20 по 26 ноября.

Курс валют на прошлой неделе стал приятным для тех, кто сохраняет сбережения в валюте и тревожным для поклонников гривни – доллар и евро не только перестали дешеветь, но и медленно начали дорожать. Если учесть девальвационные ожидания, о которых давно говорят финансовые аналитики, возникает мысль: возможно, прогнозируемое ослабление гривны становится реальностью?

Что происходит с курсом гривни на самом деле, чего ожидать дальше, стоит ли вкладывать средства в валюту, что теперь выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на этой неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

На официальном наличном рынке доллар начал дорожать с минувшего понедельника, 13 ноября, когда открылись кассы в банковских учреждениях, а на черном – уже с вечера воскресенья, 12 ноября.

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке" тренд поменялся 13 ноября с нисходящего, продолжавшегося месяц, на восходящий. Валюта дорожала медленно, но уверенно: если в позапрошлое воскресенье было 37,70 грн/доллар в продаже и 37,22 в покупке, то в минувшее воскресенье, 19 ноября, уже соответственно 37,88 и 37,35. Это меньше месяца назад: тогда доллар можно было купить в среднем за 38,30 грн, продать за 37,65.

Средний курс продажи наличного евро вырос за неделю до 40,85 грн/евро (+45 коп.) в продаже и до 40,27 (+37 коп.) в покупке. Это больше, чем в середине октября, тогда соответственно было 40,60 и 40 грн/евро.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, на вечер 12 ноября рынок остановился: курс продажи сравнялся с курсом покупки — 37,75 грн/ доллар. Менялы валюту только покупали, наверное, считая, что началась ожидаемая ими девальвация гривны, на которой можно хорошо заработать.

В прошлый понедельник курс на "меняйле" был соответственно 37,75 грн/доллар продаж и 37,65 покупка, а во вторник курс покупки упал сразу на 65 коп., до 37 грн/доллар. Однако рынок лихорадило: спред, то есть разница между курсами купли и продажи, то уменьшался с 55-65 до 15-25 копеек, то снова увеличивался на столько же. При этом курс продажи оставался стабильным – 37,75 грн/доллар, а вот в покупке доллар то дорожал, то подешевел. На воскресенье, 19 ноября, курс продаж вырос до 38 грн/доллар (+25 коп.), а курс покупки упал до 36,90 (-70 коп.). Курс евро у нелегалов только рос – с 40,35 до 40,90 грн/евро в продаже и от 40,17 до 40,70 в покупке.

Официальный курс доллара также заметно колебался в течение недели: от 36,08 до 36,32 грн/доллар, но нисходящий тренд возобладал.

На понедельник, 20 ноября, Нацбанк установил курс доллара 36,14 грн/доллар (+6 коп. в неделю), это заметно ниже, чем было в пятницу, 17 ноября (36,25 грн/доллар).

Официальный курс евро колебался в унисон с курсом доллара, но гораздо сильнее, волатильность (резкая смена) достигла 85 коп., было даже 39,39 грн/евро, однако к концу недели также произошел откат.

На понедельник, 20 ноября, официальный курс 39,26 грн/евро (+72 коп. в неделю).

Соотношение между долларом и евро за последнюю неделю увеличилось с 1,07 до 1,09 доллара за евро.

Все эксперты были единодушны: триггером (пусковиком) для изменения тренда и роста курса валют стал Национальный банк, за прошедшую неделю примерно на треть уменьшивший объемы продаж валюты на межбанковском рынке. Возможно, курс поднялся бы еще выше, но к концу недели регулятор увеличил продажи, и курс почти остановился.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Мнения экспертов и здесь совпадают: по их прогнозам гривна продолжит дешеветь. Вот как они аргументировали свои выводы.

Александр Охрименко: "Руководство Нацбанка, похоже, решило, что пора уменьшать продажу валюты на межбанковском рынке. По сути регулятор тестирует рынок: что будет с курсом, если снизить валютные интервенции примерно на треть. Усматривается, что эта его политика не закончится на этой неделе, поэтому продолжится медленный рост курса как на безналичном, так и на наличном рынке. Средний курс продаж в банках и обменных пунктах может превысить 38 грн/доллар (сейчас средний 37,88 – Авт.)".

Олег Пендзин: "В минувший четверг президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете своей страны, чтобы предотвратить прекращение работы госструктур. Там не предусмотрена финансовая помощь Украине и Израилю. Теперь у парламента США есть время до 20 января следующего года для обсуждения постоянного госбюджета США на 2024 год. То есть вопрос о финансовой поддержке Украины в 2024 году остается открытым. Естественно, что после этой новости Нацбанк Украины принимает меры, чтобы увеличить наполнение госбюджета собственными силами, девальвируя гривну. Девальвация будет постепенной, на этой неделе наличный курс доллара не превысит или незначительно превысит 38 грн/доллар. Если финансовая поддержка Украины будет возобновлена, а надежды на это есть, доллар может подешеветь".

Андрей Шевчишин: "Министр финансов Украины Сергей Марченко уже заявил, что финансовая помощь Украине на 2024 год не согласована в полном объеме. Частично надеемся на займы Международного фонда, но народу тоже придется затянуть пояса. Нацбанк будет пытаться сохранить валютные резервы, поэтому на этой неделе медленная девальвация гривни будет продолжаться, наличный курс продажи валюты может превысить 38 грн/доллар. Ажиотаж будет сдерживать нехватку "лишних" наличных средств у населения".

Продавать или покупать валюту

Несмотря на то, что гривня будет ослабевать, Олег Пендзин советует владельцам гривневых депозитов сохранять выдержку.

"Нацбанк за счет продажи золотовалютных резервов будет девальвировать гривну медленно, не допуская ее обвала, о курсе 40 грн/доллар в ближайшее время речь не идет. Поэтому те, у кого срок действия вклада истечет не только в ноябре-декабре этого года, а даже в январе, в 2024 году успеют получить прибыль", – уверен эксперт.

Андрей Шевчишин и Александр Охрименко предлагают уже сейчас инвестировать в валюту с "дальним прицелом" на получение прибыли – не раньше летом следующего года.

Андрей Шевчишин при этом считает, что сейчас лучше всего держать валютную наличность "под матрасом", а не в банке, по крайней мере, ее часть.

Александр Охрименко также напомнил свой давний прогноз о постепенном укреплении евро по отношению к доллару, которое, кстати, имеет место.

"Месяц назад безналичный евро стоил 1,05 доллара по официальному курсу, сейчас 1,09, а наличный евро соответственно 1,06 и 1,08. Ожидается, что этот тренд сохранится и в 2024 году. Поэтому, по крайней мере, половину сбережений можно делать в евро, прибыль может увеличиться", – говорит Охрименко.

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