Байден традиционно помиловал двух индейок ко Дню благодарения

Эта традиция происходит еще с 1947 года.

Президент США Джо Байден традиционно помиловал индейки, которые могли попасть на чей-то праздничный стол в честь Дня благодарения. Примечательно, что это произошло 20 ноября на его 81-й день рождения.

Об этом пишет Associated Press.

Глава Национальной федерации Турции и президент Jennie-O Turkey Store сказал, что это отличный способ начать праздничный сезон.

Во второй половине дня, жена Байдена, первая леди Джилл Байден, принимала 18,5-футовую пихту Фрейзера из Флитвуда, штат Северная Каролина, как официальную рождественскую елку Белого дома.

Самцы индюков, в возрасте около 20 недель и весом около 42 фунтов, были выведены в июле в Уилмаре, штат Миннесота — там находится штаб-квартира Jennie-O — как часть "президентской стаи. Они слушали музыку и другие звуки, чтобы подготовиться к шуму в понедельник в Белом доме.

Откуда происходит традиция

Эта традиция происходит еще с 1947 года, когда Национальная федерация индюков, представляющая фермеров и производителей индюков, впервые подарила национальную индейку на День благодарения президенту Гарри Трумэну.

Но в конце 1980-х традиция превратилась в часто шутливую церемонию, во время которой птиц прощают, дают второй шанс на жизнь после того, как они избавляются от попадания на семейный стол ко Дню благодарения.

Индюшки, которых помиловали, ко Дню благодарения

В 1989 году, когда активисты защиты прав животных пикетировали поблизости, президент Джордж Буш сказал: "Но позвольте мне заверить вас и эту замечательную индейку Тома, что он не окажется ни на чьем обеденном столе, ни в этом парне — он получил президентское помилование прямо сейчас — и позвольте ему дожить до конца дней на детской ферме неподалеку отсюда" .

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 16 ноября, подписал законопроект о временном финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун, но пакет не включает дополнительной помощи Украине и Израилю.

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