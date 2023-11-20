Байден традиционно помиловал двух индейок ко Дню благодарения

Эта традиция происходит еще с 1947 года.
Президент США Джо Байден традиционно помиловал индейки, которые могли попасть на чей-то праздничный стол в честь Дня благодарения. Примечательно, что это произошло 20 ноября на его 81-й день рождения.
Об этом пишет Associated Press.
Глава Национальной федерации Турции и президент Jennie-O Turkey Store сказал, что это отличный способ начать праздничный сезон.
Во второй половине дня, жена Байдена, первая леди Джилл Байден, принимала 18,5-футовую пихту Фрейзера из Флитвуда, штат Северная Каролина, как официальную рождественскую елку Белого дома.
Самцы индюков, в возрасте около 20 недель и весом около 42 фунтов, были выведены в июле в Уилмаре, штат Миннесота — там находится штаб-квартира Jennie-O — как часть "президентской стаи. Они слушали музыку и другие звуки, чтобы подготовиться к шуму в понедельник в Белом доме.
Откуда происходит традиция
Эта традиция происходит еще с 1947 года, когда Национальная федерация индюков, представляющая фермеров и производителей индюков, впервые подарила национальную индейку на День благодарения президенту Гарри Трумэну.
Но в конце 1980-х традиция превратилась в часто шутливую церемонию, во время которой птиц прощают, дают второй шанс на жизнь после того, как они избавляются от попадания на семейный стол ко Дню благодарения.
В 1989 году, когда активисты защиты прав животных пикетировали поблизости, президент Джордж Буш сказал: "Но позвольте мне заверить вас и эту замечательную индейку Тома, что он не окажется ни на чьем обеденном столе, ни в этом парне — он получил президентское помилование прямо сейчас — и позвольте ему дожить до конца дней на детской ферме неподалеку отсюда" .
Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в четверг, 16 ноября, подписал законопроект о временном финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун, но пакет не включает дополнительной помощи Украине и Израилю.
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