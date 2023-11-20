Атака БПЛА по Московской области: детали с видео очевидцев

Очевидцы сняли разбросанные на трассе обломки и поврежденный транспорт.

После ночной атаки беспилотником по Подмосковью 20 ноября в Сети появилось видео с последствиями налета дрона.

Соответствующие ролики публикуют российские Телеграм-каналы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО в городском округе Электросталь якобы отразили атаку беспилотника, направлявшегося в российскую столицу.

Глава городского округа Инна Волкова утверждает, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков дрона в Электростале нет.

Российские паблики пишут, что БПЛА летел в Москву с востока, пытаясь обойти зоны противовоздушной обороны.

В то же время в Сети появилось несколько видео после дроновой атаки по Подмосковью. На одном из роликов, нуждающемся в верификации, видны разбросанные на трассе обломки, по которым ездят грузовики и легковушки. Водитель одного из грузовиков также показал повреждение своего транспорта. Еще на одном видео, снятом на камеры наблюдения, слышен громкий взрыв.

Дроны атаковали Подмосковье – видео от очевидцев

Добавим, что город Элеросталь Московской области расположен почти в 700 км от границы с Украиной.

Электросталь Московской области на карте

Напомним, вечером 19 ноября Минобороны РФ заявило о якобы сбитии беспилотника в Московской области.

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