Атака БПЛА по Московській області: деталі з відео очевидців

Очевидці зняли розкидані на трасі уламки та пошкоджений транспорт.

Після нічної атаки безпілотником по Підмосков’ю 20 листопада у Мережі з’явилися відео з наслідками нальоту дрона.

Відповідні ролики публікують російські Телеграм-канали.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили ППО у міському окрузі Електросталь начебто відбили атаку безпілотника, який прямував до російської столиці.

Голова міського округу Інна Волкова стверджує, що руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків дрона в Електросталі немає.

Російські пабліки пишуть, що БПЛА летів до Москви зі сходу, намагаючись обійти зони протиповітряної оборони.

Водночас у Мережі з’явилися кілька відео після дронової атаки по Підмосков’ю. На одному з роликів, який потребує верифікації, видно розкидані на трасі уламки, якими їздять вантажівки та легковики. Водій однієї з вантажівок також показав пошкодження свого транспорту. Ще на одному відео, знятому на камери нагляду, чутно гучний вибух.

Дрони атакували Підмосков’я – відео від очевидців

Додамо, що місто Елетросталь Московоської області розташоване майже за 700 км від кордону з Україною.

Електросталь Московської області на мапі

Нагадаємо, ввечері 19 листопада Міноборони РФ заявила про нібито збиття безпілотника у Московській області.

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