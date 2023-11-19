На Луганщині підірвали автомобіль з "чиновниками МВС ЛНР"

У Кремінній підірвали автомобіль з "посадовцями ЛНР".

На Луганщині у Кремінній, ймовірно, підірвали автомобіль із "т.в.о. заступника міністра МВС ЛНР" та "заступником начальника карного розшуку МВС ЛНР".

Про це пише Telegram-канал Astra.

За даними ASTRA, ввечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УКР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

За даними російських журналістів, обох госпіталізовано – у них діагностовано осколкові поранення.

Нагадаємо, у Мелітополі 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів – загинули щонайменше три російські офіцери.

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