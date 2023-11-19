Як минула ніч в Україні: де лунали вибухи

Ніч проти 19 листопада у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина: вночі росіяни атакували область з БпЛА. Повітряна тривога тривала майже 5 годин. На Київщині працювала ППО. Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. За попередньою інформацією — жертв та постраждалих немає. Пожежа ліквідована. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Черкаська область: за попередніми даними, вночі, під час повітряної тривоги, наші оборонці сбили в небі над Звенигородщиною ворожий БпЛА. Уламками незначно пошкоджено п'ять будинків. Люди не постраждали.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (31 вибух). Ворог обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманська, Великописарівська, Краснопільська громади.

Внаслідок мінометного обстрілу м. Середина-Буда Шосткинського району відбулося загорання гаражу, пошкоджено приватне легкове авто.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 189 вибухів.

Внаслідок артобстрілу Зноб-Новгородської ТГ Шосткинського району поранено 2 цивільні особи. Пошкоджено 3 квартири в двох багатоквартирних будинках, приватний будинок, легкове авто.

Запорізька область: за минулу добу військовослужбовці рф завдали 132 удари по 25 населених пунктах області.

Ворог здійснив 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Малинівці, Малим Щербакам та Степовому, 2 ракетних удари по Таврійському, а також 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, Малої Токмачки й Левадного.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: за вчорашній день ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії. Пошкоджена адмінбудівля.

Пізно ввечері російські війська двічі обстріляли Нікопольщину. Ворожа артилерія працювала по районному центру і Червоногригорівській громаді. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина: на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Огірцеве, Гатище, Плетенівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки, де Силами оборони відбито 6 атак. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Голубівка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

Вчора ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено 6 приватних будинків.

Луганщина: минулої доби росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Макіївку та Невське. Авіаційного удару завдано по Білогорівці.

За добу противник здійснив 143 обстріли (537 снарядів).

Донеччина: під вогнем минулої доби —9 населених пунктів.

Пошкоджено 34 житлових будинки (з них 16 – багатоквартирні), господарча споруда, 2 ЛЕП, промислова будівля, будівля ДСНС, будівля "Вода Донбасу", кафе, магазин, СТО, АЗС,

школа, 2 магазини, будівля ЦНАП, дільниця міськводоканалу.

За добу на Донеччині: 2 поранених.

Миколаївщина: вночі ворог завдав артилерійського удару по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл (389 снарядів), з них по м. Херсон — 3 обстріли (8 снарядів). Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області; територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі.

Ворог вдарив по Велетенському Білозерської громади. Постраждав 56-річний чоловік.

Зараз потерпілий - у лікарні.

Через російський обстріл Херсона постраждав волонтер. Це 42-річний чоловік, який потрапив під вогонь ворога у власній автівці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.

Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА м. Херсон легких поранень зазнала 40-річна жінка. За добу в області 4 людини дістали поранення.

Раніше стало відомо, що сьогодні від самого ранку у Херсоні лунали вибухи.

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