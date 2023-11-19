Українцям перерахують зарплати: чого очікувати 2024 року

Українці 2024 року можуть очікувати підвищення зарплат. Зокрема, про це заявили абсолютна більшість роботодавців (близько 90%). Крім того, на ринку праці побільшає нових вакансій. При цьому через інфляцію реальний розмір зарплати збільшиться всього на 8,5%,

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Зазначається, що наступного року планують підвищити зарплати 87% компаній (жовтневе дослідження показало результат в 93%). Проте, такий крок - вимушений. Через достатньо високий рівень інфляції без підвищення реальний розмір заробітної плати стрімко знижуватиметься.

"При тому майже половина (46%) компаній під час опитування зазначила, що розмір підвищення становитиме до 10%. Для порівняння, в 2023-му, згідно з оцінками НБУ, ціни зростуть на 10,6%. Тобто таке підвищення дозволить зберегти зарплати на одному рівні", - вказано у повідомленні.

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Керівниця напряму рекрутингу та Executive search порталу GRC.ua Наталія Слинько каже, що великі українські роботодавці та міжнародні компанії часто використовують практику підвищення зарплат на рівень інфляції чи близького до нього.

"Далеко не всі компанії платять офіційно весь розмір зарплати. Тому в деяких ситуаціях підвищення буде тільки на папері. Наприклад, співробітник, який зараз оформлений на мінімалку і решту зарплату отримає в конверті, в 2024-му отримає підвищення мінімалки майже на 20% двома етапами. Проте, деякі роботодавці зменшать розмір зарплати в конверті і в сумі дохід співробітника не зміниться", - розповідає вона.

Як мовиться у повідомлення, наступного року в середньому українці отримуватимуть 21 809 грн.

"І якщо дійсно зарплата досягне такого рівня, то навіть з урахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Це дозволить частково компенсувати подорожчання за останні кілька років", - вказано у повідомленні.

Робота та зарплати для українців

Одночасно з підвищенням цін в Україні зростає заробітна плата. Якою наразі є середня зарплата в Україні, де платять найбільше, як відрізняється ситуація в регіонах і чого очікувати наступного року, з'ясовував ТСН.ua.

Війна змінила ринок праці в Україні – тепер роботодавці шукають військових спеціалістів і людей технічних професій.

Тим часом Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Хайль пропонує значно полегшити біженцям з України вихід на ринок праці.

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