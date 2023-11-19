Украинцам перечислят зарплаты: чего ожидать в 2024 году

В следующем году в среднем украинцы будут получать 21809 грн.

Украинцы в 2024 году могут ожидать повышения зарплат. В частности, об этом заявило абсолютное большинство работодателей (около 90%). Кроме того, на рынке труда прибавится новых вакансий. При этом из-за инфляции реальный размер зарплаты увеличится всего на 8,5%,

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Отмечается, что в следующем году планируется повысить зарплаты 87% компаний (октябрьское исследование показало результат в 93%). Однако такой шаг — вынужденный. Из-за достаточно высокого уровня инфляции без повышения реальный размер заработной платы будет стремительно снижаться.

"При этом почти половина (46%) компаний во время опроса отметила, что размер повышения будет составлять до 10%. Для сравнения, в 2023-м, по оценкам НБУ, цены вырастут на 10,6%. То есть такое повышение позволит сохранить зарплаты на одном уровне", — указано в сообщении.

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Руководитель направления рекрутинга и Executive search портала GRC.ua Наталья Слинько говорит, что крупные украинские работодатели и международные компании часто используют практику повышения зарплат на инфляции или близкого к нему.

"Далеко не все компании платят официально весь размер зарплаты. Поэтому в некоторых ситуациях повышение будет только на бумаге. Например, сотрудник, который сейчас оформлен на минималку и оставшуюся зарплату получит в конверте, в 2024-м получит повышение минималки почти на 20% двумя этапами. Однако, некоторые работодатели уменьшат размер зарплаты в конверте и в сумме доход сотрудника не изменится", — рассказывает она.

Как говорится в сообщении, на следующий год в среднем украинцы будут получать 21 809 грн.

"И если действительно зарплата достигнет такого уровня, то даже с учетом инфляции реальная зарплата увеличится на 8,5%. Это позволит частично компенсировать удорожание за последние несколько лет", — говорится в сообщении.

Работа и зарплаты для украинцев

Одновременно с ростом цен в Украине растет заработная плата. Какова средняя зарплата в Украине, где платят больше всего, как отличается ситуация в регионах и чего ожидать в следующем году, выяснял ТСН.ua.

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