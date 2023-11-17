Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коли часу обмаль: як зробити макіяж за 2 хвилини

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коли часу обмаль: як зробити макіяж за 2 хвилини

Макіяж за 2 хвилини / Фото: Credits

Блогерка Міна Зібаї показала ніжний жіночний макіяж, який можна зробити за 2 хвилини.

  • Дівчина закрутила вії за допомогою щипців.
  • Нанесла молочні перламутрові тіні на повіки.
  • Далі красуня прочесала щіточкою брови.
  • Після того тушшю промалювала вії.
  • На вилиці блогерка нанесла рум'яна.
  • Наостанок вона намалювала губи за допомогою олівця та червоного блиску.

Такий макіяж є ненав'язливим та дуже гармонійним, до того ж його легко відтворити.

@minazibayi

Soft feminine…2 minutes makeup look..

♬ original sound - question mark

Читайте також:

Дві тисячі родимок по всьому тілу: Історія українки Юліанни Юссеф

Дві тисячі родимок по всьому тілу: Історія українки Юліанни Юссеф

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
286
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація