Коли часу обмаль: як зробити макіяж за 2 хвилини

Блогерка Міна Зібаї показала ніжний жіночний макіяж, який можна зробити за 2 хвилини.

Дівчина закрутила вії за допомогою щипців.

Нанесла молочні перламутрові тіні на повіки.

Далі красуня прочесала щіточкою брови.

Після того тушшю промалювала вії.

На вилиці блогерка нанесла рум'яна.

Наостанок вона намалювала губи за допомогою олівця та червоного блиску.

Такий макіяж є ненав'язливим та дуже гармонійним, до того ж його легко відтворити.

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