Коли часу обмаль: як зробити макіяж за 2 хвилини

Блогерка Міна Зібаї показала ніжний жіночний макіяж, який можна зробити за 2 хвилини.
- Дівчина закрутила вії за допомогою щипців.
- Нанесла молочні перламутрові тіні на повіки.
- Далі красуня прочесала щіточкою брови.
- Після того тушшю промалювала вії.
- На вилиці блогерка нанесла рум'яна.
- Наостанок вона намалювала губи за допомогою олівця та червоного блиску.
Такий макіяж є ненав'язливим та дуже гармонійним, до того ж його легко відтворити.
@minazibayi
Soft feminine…2 minutes makeup look..♬ original sound - question mark
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