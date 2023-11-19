У Херсоні від самого ранку гримлять вибухи

Вранці, 19 листопада, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! У Дніпровському районі міста лунають вибухи. Перейдіть до більш безпечних місць. Тримайтеся подалі від вікон", - зазначив він.

На час повідомлення в місті та області повітряна тривога не була оголошена.

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