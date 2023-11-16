Російський снаряд влучив у будинок в Херсоні: загинув чоловік 

Херсон знову потрапив під ворожий обстріл.

Російська армія вранці 16 листопада обстріляла Херсон. Снаряд влучив у приватний будинок. Загинув 67-річний чоловік.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Наслідки обстрілу / Фото: Прокуратура Херсонської області

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Також він повідомив про поранену 54-річну жінку.

"У неї – вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу", — написав він.

Також під ранкові обстріли потрапив і громадський транспорт у Херсоні. Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"В автобусі вибиті вікна. Інформації про загиблих та поранених немає", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ упродовж доби 94 рази обстріляла Херсонщину, випустила по її території понад 530 снарядів. Била по житлових кварталах.

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