Російський снаряд влучив у будинок в Херсоні: загинув чоловік 

Херсон знову потрапив під ворожий обстріл.
Російська армія вранці 16 листопада обстріляла Херсон. Снаряд влучив у приватний будинок. Загинув 67-річний чоловік.
Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.
За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін уточнив, що армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Також він повідомив про поранену 54-річну жінку.
"У неї – вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу", — написав він.
Також під ранкові обстріли потрапив і громадський транспорт у Херсоні. Про це в Telegram повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"В автобусі вибиті вікна. Інформації про загиблих та поранених немає", - йдеться в повідомленні.
Армія РФ упродовж доби 94 рази обстріляла Херсонщину, випустила по її території понад 530 снарядів. Била по житлових кварталах.
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