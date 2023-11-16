Российский снаряд попал в дом в Херсоне: погиб мужчина

Херсон снова попал под вражеский обстрел.
Российская армия утром 16 ноября обстреляла Херсон. Снаряд попал в частный дом. Погиб 67-летний мужчина.
Об этом в Telegram сообщила прокуратура Херсонской области.
По этому факту правоохранители начали досудебное расследование по нарушению военными РФ законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил, что армия РФ обстреляла Корабельный район Херсона. Также он сообщил о раненой 54-летней женщине.
"У нее – взрывная травма и обломочное ранение лба и бедра. Пострадавшей оказывают помощь", — написал он.
Также под утренние обстрелы попал и общественный транспорт в Херсоне. Об этом в Telegram сообщил руководитель городской военной администрации Роман Мрочко.
"В автобусе выбиты окна. Информации о погибших и раненых нет", — говорится в сообщении.
Армия РФ за сутки 94 раза обстреляла Херсонщину, выпустила по ее территории более 530 снарядов. Била по жилым кварталам.
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