Россияне придумали план, как выбить ВСУ с левого берега Херсонщины — ISW

Вооруженные силы Украины производят масштабные операции на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"15 ноября украинские войска продолжали более масштабные, чем обычно, операции на восточном (левом) берегу Херсонской области", — говорится в сообщении.

Российские военные коры заявляли, что ВСУ провели безуспешные атаки из центра Крынок. Кроме этого, украинские военные атакуют у Поймы и Песчановки.

По информации российских военных блогеров, ВС РФ препятствовали Силам обороны эвакуировать раненых и развернуть дополнительное подразделение на левом берегу возле Антоновского моста. В то же время глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ оттесняют российских военных на 3-8 километров от левого берега.

"Географический масштаб этих описанных усилий значительно больше, чем то, что пока показывает любой доступный открытый источник", — отметили аналитики.

Кроме этого, 15 ноября российские силы подтвердили якобы продвижение на территории левого берега Херсонской области, которая находится под контролем Украины. Геолокационные кадры от 14 ноября показывают, что российские военные продвинулись в Крынки.

По данным российских военных коррреспондентов, ВС РФ контратаковали и заставили ВСУ отойти из некоторых районов к югу от Крынок у Казачьих Лагерей и возле Антоновского моста, однако аналитики Института изучения войны не могут подтвердить эти данные.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что войска ВС РФ, вероятно, разработали стратегию уничтожения украинских позиций на левом берегу из-за формирования трех тактических групп. По его словам, оккупанты планируют использовать две группы для фланга на трассе Олешки-Новая Каховка и в районах Крынок, Корсунки и Казачьих Лагерей, тогда как третья группа будет наступать к югу от Крынок и север.

Напомним, 20 октября ISW констатировал, что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.

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