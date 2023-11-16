Фарион отреагировала на свое увольнение: идет в суд

Бывшая нардепка и языковед Ирина Фарион планирует обжаловать в суде свое увольнение с должности преподавательницы кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".

Об этом скандальная филологиня написала в своем Telegram-канале.

"Увольнение без всякой подписи. Это что-то новое в трудовом праве. Какие же очень маленькие стали сразу работающие в больших стенах Политехники, которую освятили в свое время жизнью своей Степан Бандера и Роман Шухевич, Екатерина Зарицкая и Остап Мащак, Петр Франко и Степан Чарнецкий", – отметила Фарион.

Она поблагодарила коллег за 30 лет сотрудничества и студентов "за радость, роскошь и глубину общения". Фарион сообщила, что не смирится с этим решением и готовит иск в суд.

"К победе, господа! Все только начинается, потому что каждый финиш – это по сути старт. Готовлю иск в суд", – подытожила она.

Скандал с Ириной Фарион

Напомним, что 15 ноября СБУ открыла уголовное производство по 4 статьям в отношении Ирины Фарион. В этот же день стало известно, что Фарион была уволена из Львовской политехники.

Ранее Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

Также филолог обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с требованием "принять меры по хамскому поведению" командиров "Азова".

Кроме того, Фарион опубликовала письмо от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет ВСУ в родном Крыму. После этого к Максиму наведалась ФСБ и заставила извиниться на камеру.