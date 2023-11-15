Фарион уволили из Львовской политехники (документ)

Бывшую нардепку и языковеда Ирину Фарион уволили с должности преподавательницы кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".

Фото приказа об увольнении обнародовали в Сети.

Как идет речь в документе, причиной увольнения является совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы (соответственно п.3 41 статьи Кодекса законов о труде).

Позже министр образования и науки Украины Оксен Лисовый подтвердил увольнение Фарион.

"Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций. Позиция министерства неизменна – людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования", – говорит министр.

Лисовый выразил надежду, что СБУ в рамках открытого уголовного производства "даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники".

Напомним, что сегодня, 15 ноября, СБУ открыла уголовное производство по 4 статьям в отношении Ирины Фарион.

Скандал с Ириной Фарион

Украинская языковед и экс-нардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

В частности, Фарион заявила, что не считает "азовцев" украинцами, потому что они не общаются на украинском.

Также обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с требованием "принять меры по поводу хамского поведения" командиров "Азова".

Кроме того Фарион опубликовала письмо от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет ВСУ в родном Крыму. После этого к Максиму наведалась ФСБ и заставила извиниться на камеру.

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