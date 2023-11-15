ЦАХАЛ уничтожил здание парламента ХАМАСа в Газе (видео)

ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАСа в Газе после того, как израильские военные 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" захватили его.

Об этом сообщает The Times of Israel.

А в социальных сетях распространяется видео, на котором виден момент взрыва.

"Два дня назад пехотная бригада Армии обороны Израиля фотографировалась здесь. А сейчас ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАСа в Газе. Парламент был захвачен военными 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября стало известно, что израильская армия вошла в больницу "Аш-Шифа". Для эвакуации гражданских израильская армия устроила коридор. Под одним из корпусов больницы террористы разместили подземный командный пункт.

Известно, что ситуация с госпиталем обострилась несколько дней назад. Там не было ни электричества, ни воды. Сообщалось и о гибели пациентов, в частности новорожденных.

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