Израильская атака на больницу "Аль-Шифы": ХАМАС обвиняет США

После того, как израильская армия начала операцию вокруг больницы "Аль-Шифа", ХАМАС выпустил заявление.

В ней террористическое движение возложило всю ответственность за последствия этой операции на Израиль и лично президента США Джо Байдена.

Об этом пишет BBC.

ХАМАС утверждает, что сделанное накануне заявление США о том, что под больницей «Аль-Шифа» действительно, как говорят израильтяне, находится командный пункт ХАМАС, который дал израильской армии «зеленый свет» на штурм больницы.

ХАМАС отрицает, что использует больницу в качестве щита для своего подземного командного и опорного пункта.

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Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Сектором Газа. Террористы убегают на юг.

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