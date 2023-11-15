Ізраїльська атака на лікарню "Аль-Шифи": ХАМАС звинувачує США

Після того, як ізраїльська армія розпочала операцію довкола лікарні «Аль-Шифа», ХАМАС випустив заяву.

У ній терористичний рух поклав всю відповідальність за наслідки цієї операції на Ізраїль та особисто президента США Джо Байдена.

Про це пише ВВС.

ХАМАС стверджує, що зроблена напередодні заява США про те, що під лікарнею «Аль-Шифа» дійсно, як кажуть ізраїльтяни, знаходиться командний пункт ХАМАС, що дало ізраїльській армії «зелене світло» на штурм лікарні.

ХАМАС заперечує, що використовує лікарню як щит для свого підземного командного і опорного пункту.

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Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що ХАМАС втратив контроль над Сектором Гази. Терористи тікають на південь.

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