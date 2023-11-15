Астрологічний прогноз на 15 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від роботи над новими проєктами сьогодні потрібно відмовитись, ще краще – взагалі відмовитися від роботи, хоча у будній день з цим можуть виникнути проблеми. У такому разі є сенс навести лад у документах – як реальних, так і віртуальних.

Символ дня: Барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: помаранчевий, бурштиновий, шафрановий, вохра.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, триватимуть довго і важко піддаватимуться лікуванню – особливо це стосується головного болю.

Харчування дня: їсти можна все без винятку, але за дотримання однієї умови – порції бажано урізати рівно наполовину.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна заготовляти лікувальні трави та робити з них зілля.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються вкрай рідко, тому не варто робити з них висновки, що далеко йдуть.

Табу дня: не можна давати волю негативним емоціям.

Цитата дня: «Видатні особистості формуються не за допомогою красивих промов, а власною працею та її результатами» (Альберт Ейнштейн).

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