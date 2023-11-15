Байден підпише законопроєкт про фінансування, коли його ухвалить Сенат - ЗМІ

Байден підпише законопроєкт про фінансування, якщо він буде прийнятий Сенатом.

Президент США Джо Байден готовий підписати схвалений Палатою представників законопроєкт про державне фінансування, якщо його прийме Сенат.

Про це заявив представник Білого дому - пише CNN.

«Якщо це ухвалить Сенат, президент підпише цю резолюцію, яка зберігає поточні рівні фінансування та не містить шкідливих політичних факторів», — сказав чиновник.

Окрім гострої боротьби за державне фінансування, чиновник також закликав республіканців Палати представників відмовитися від «екстремальних, партійних законопроєктів про асигнування» та працювати з демократами над законопроєктами про асигнування на весь рік. Чиновник також закликав Конгрес ухвалити фінансування для Ізраїлю, України та безпеки кордонів.

«Заглядаючи вперед, республіканці Палати представників повинні припинити витрачати час на крайні партійні законопроєкти про асигнування, які порушують двопартійну угоду, за яку проголосували дві третини з них, і натомість швидко працювати з демократами над законопроєктами про асигнування на весь рік», — сказав чиновник.

«Конгрес також має розглянути нагальні потреби національної безпеки та внутрішні потреби, включаючи фінансування Ізраїлю, України, гуманітарну допомогу, безпеку кордонів та інші важливі пріоритети, які мають підтримку обох партій», - резюмував посадовець.

Днями видання The Washington Post.випустило матеріал, в якому йдеться про те, що зацікавленість Конгресу США у фінансуванні боротьби України з РФ впала нижче, ніж будь-коли.

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