Байден подпишет законопроект о финансировании, когда его примет Сенат — СМИ

Байден подпишет законопроект о финансировании, если он будет принят Сенатом.

Президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если его примет Сенат.

Об этом заявил представитель Белого дома – пишет CNN.

"Если это примет Сенат, президент подпишет эту резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов", — сказал чиновник.

Кроме острой борьбы за государственное финансирование, чиновник также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от «экстремальных, партийных законопроектов об ассигнованиях» и работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год. Чиновник также призвал Конгресс принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

«Заглядывая вперед, республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на крайние партийные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение, за которое проголосовали две трети из них, и быстро работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год», — сказал чиновник.

«Конгресс также должен рассмотреть неотложные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, имеющие поддержку обеих партий», — резюмировал чиновник.

На днях издание The Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что заинтересованность Конгресса США в финансировании борьбы Украины с РФ упала ниже, чем когда-либо.

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