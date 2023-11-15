Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от работы над новыми проектами сегодня нужно отказаться, еще лучше – вообще отказаться от работы, хотя в будний день с этим могут возникнуть проблемы. В таком случае имеет смысл навести порядок в документах – как реальных, так и виртуальных.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: оранжевый, янтарный, шафрановый, охра.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и тяжело поддаваться излечению – особенно это касается головной боли.
Питание дня: есть можно все без исключения, но – при соблюдении одного условия: порции желательно урезать ровно наполовину.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы и делать из них снадобья.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются крайне редко, поэтому не стоит делать из них далеко идущие выводы.
Табу дня: нельзя давать волю негативным эмоциям.
Цитата дня: "Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами" (Альберт Эйнштейн).
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 13-19 ноября
- Что надо успеть сделать всем знакам Зодиака до Нового года: прогноз известного астролога