Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: от работы над новыми проектами сегодня нужно отказаться, еще лучше – вообще отказаться от работы, хотя в будний день с этим могут возникнуть проблемы. В таком случае имеет смысл навести порядок в документах – как реальных, так и виртуальных.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: оранжевый, янтарный, шафрановый, охра.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылок.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, будут длиться долго и тяжело поддаваться излечению – особенно это касается головной боли.

Питание дня: есть можно все без исключения, но – при соблюдении одного условия: порции желательно урезать ровно наполовину.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Магия и мистика дня: можно заготавливать лечебные травы и делать из них снадобья.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются крайне редко, поэтому не стоит делать из них далеко идущие выводы.

Табу дня: нельзя давать волю негативным эмоциям.

Цитата дня: "Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, а собственным трудом и его результатами" (Альберт Эйнштейн).

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