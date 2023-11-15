Китайский лидер впервые за 6 лет прибыл в США

Президент Китая Си Цзиньпин начал свой первый визит в Соединенные Штаты за шесть лет.

Об этом сообщает Reuters.

Си впервые побывал с визитом в США в 2017 году.

В среду утром ему предстоит встретиться с президентом США Джо Байденом в неизвестном месте в районе залива Сан-Франциско, а затем посетить ежегодный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). .

Во время визита в США зарубежный гость сел в китайский лимузин Hongqi, или «Красное знамя», и выехал из аэропорта в город, где ожидаются демонстрации как за, так и против его визита.

Менее чем за два часа до этого государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к министрам 21-члена АТЭС и подчеркнул, что США верят в «регион, где экономики свободны выбирать свой путь... где товары, идеи, люди перемещаются законно и свободно» .

Блинкен не упомянул Китай о своих комментариях, но его речь повторяла риторику США последних лет, в которой Вашингтон обвинял Китай в запугивании меньших стран Индо-Тихоокеанского региона и попытках взорвать то, что США и их союзники называют действующим «основанным на правилах» порядком.

Напомним, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс заявила, что Соединенные Штаты и Китай достигли принципиальной договоренности о проведении саммита между Джо Байденом и Си Цзиньпином в ноябре в Сан-Франциско.

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