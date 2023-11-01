Китай удалил Израиль из онлайн-сервисов карты мира: что это значит

Отсутствие названия страны на китайских онлайн-картах считается намеком на отношение КНР к войне, которую ведет Израиль против ХАМАС.

Китайские пользователи Интернета заметили, что название Израиля исчезло из доступных в Китае онлайн-карт мира.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, Израиль больше не показывается на картах китайской поисковой системы Baidu и онлайн-картах Amap компании Alibaba.

При этом международно признанные границы страны остались неприкосновенными, отсутствует только название. В то же время наименования других государств, включая такие небольшие как Люксембург или Монако, по-прежнему указываются.

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"Эта двусмысленность соответствует расплывчатой дипломатии Пекина в регионе и контрастирует с его вниманием к картам в целом", — отмечает WSJ.

Издание напоминает, что правительство Китая в течение многих лет взимает штрафы за "неправильные" карты, появляющиеся в китайском интернете, например, на сайтах отелей. Такая политика связана с многочисленными территориальными претензиями Пекина, в частности, в Южно-Китайском море, которое власти требуют обозначать пунктирной линией как внутренние воды страны.

Отношение Китая к войне Израиля с ХАМАС

На следующий день после нападения ХАМАС на Израиль, произошедшего 7 октября, в Министерстве иностранных дел Китая выразили обеспокоенность "эскалацией между Израилем и Палестиной", а вскоре глава МИД Китая Ван И заявил, что действия Тель-Авива вышли "за пределы самообороны" и "нарушают главные нормы международного права”.

После этого Китай перекинул шесть военных кораблей на Ближний Восток из-за опасений, что конфликт между ХАМАСом и Израилем может перерасти в мировую войну.

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал создать независимое палестинское государство, назвав это "фундаментальным выходом" из войны.

Напомним, глава политбюро террористической организации ХАМАС поблагодарил Россию и Китай за их поддержку на Совбезе ООН.

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