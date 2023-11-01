Китай видалив Ізраїль із онлайн-сервісів мапи світу: що це означає

Відсутність назви країни на китайських онлайн-картах вважають натяком на ставлення КНР до війни, яку веде Ізраїль проти ХАМАС.

Китайські користувачі Інтернету зауважили, що назва Ізраїлю зникла з доступних у Китаї онлайн-мап світу.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, Ізраїль більше не позначається на картах китайської пошукової системи Baidu та на онлайн-картах Amap компанії Alibaba.

Водночас міжнародно визнані кордони країни залишилися недоторканими, відсутня лише назва. Водночас найменування інших держав, включно з такими невеликими як Люксембург чи Монако, як і раніше вказуються.

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"Ця двозначність відповідає розпливчастій дипломатії Пекіна в регіоні і контрастує з його увагою до карт в цілому", - зазначає WSJ.

Видання нагадує, що уряд Китаю протягом багатьох років стягує штрафи за “неправильні” карти, які з'являються у китайському інтернеті, наприклад, на сайтах готелів. Така політика пов'язана з численними територіальними претензіями Пекіна, зокрема в Південно-Китайському морі, яке влада вимагає позначати пунктирною лінією як внутрішні води країни.

Ставлення Китаю до війни Ізраїлю з ХАМАС

Наступного дня після нападу ХАМАС на Ізраїль, який стався 7 жовтня, у Міністерстві закордонних справ Китаю висловили стурбованість “ескалацією між Ізраїлем і Палестиною”, а невдовзі очільник МЗС Китаю Ван І заявив, що дії Тель-Авіва вийшли “за межі самооборони” і “порушують основні норми міжнародного права”.

Після цього Китай перекинув шість військових кораблів на Близький Схід через побоювання, що конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем може перерости у світову війну.

Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав створити незалежну палестинську державу, назвавши це “фундаментальним виходом” із війни.

Нагадаємо, голова політбюро терористичної організації ХАМАС подякував Росії та Китаю за їх підтримку на Радбезі ООН.

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