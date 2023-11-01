Дружина Віктора Павліка вперше вколола ботокс та показала набрякле обличчя

Дружина відомого співака Віктора Павліка, 29-річна блогерка Катерина Реп'яхова, вдалася до уколів краси.

Про це Катя розповіла в Instagram-stories. Блогерка зізналась, що раніше не робила подібних процедур, адже не бачила в цьому необхідності, та наразі ж наважилася. Катерина зробила уколи ботоксу.

"Мені 29 років. І сьогодні я вперше вколюю ботокс", — сказала Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Заповнити препаратом обраниця Павліка вирішила чоло, міжбрів'я і зону довкола очей. На відео Катерина показала, як відбувалася процедура. На кадрах детально видно, як косметолог вводить голку під шкіру та вколює препарат. За словами Реп'яхової, було боляче, але процедура виявилася "швидкою, тому можна витримати".

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерка поділилася, що результату поки немає, його можна буде помітити лише через 14 днів. Щоправда, Катя показала, що після процедури на її обличчі з'явилися набряки. Вартість процедури дружина Павліка казати не стала.

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Катерина Реп'яхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що раніше Катерина Реп'яхова розсекретила, скільки заробляє на розвитку особистого блогу. Дохід їй приносять рекламні інтеграції.

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