Жена Виктора Павлика впервые уколола ботокс и показала отечное лицо

Жена известного певца Виктора Павлика, 29-летняя блогерша Екатерина Репяхова, прибегла к уколам красоты.

Об этом Катя рассказала в Instagram-stories. Блогерша призналась, что раньше не делала подобных процедур, ведь не видела в этом необходимости, но сейчас же решилась. Екатерина сделала уколы ботокса.

"Мне 29 лет. И сегодня я впервые вкалываю ботокс", — сказала Репяхова.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Заполнить препаратом избранница Павлика решила лоб, межбровье и зону вокруг глаз. На видео Екатерина показала, как происходила процедура. На кадрах подробно видно, как косметолог вводит иглу под кожу и вкалывает препарат. По словам Репяховой, было больно, но процедура оказалась "быстрой, поэтому можно выдержать".

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша поделилась, что результата пока нет, его можно будет заметить только через 14 дней. Правда, Катя показала, что после процедуры на ее лице появились отеки. Стоимость процедуры жена Павлика говорить не стала.

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова рассекретила, сколько зарабатывает на развитии личного блога. Доход ей приносят рекламные интеграции.

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