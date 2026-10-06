Інтернет в Україні подорожчає: на скільки зростуть тарифи у 2026 році

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Росія б'є по дата-центрах та телекомунікаційній інфраструктурі України, змушуючи провайдерів витрачати більше на відновлення та резервування мереж. У результаті це може позначитися на вартості Інтернету для абонентів.

Про можливе зростання витрат і тарифів розповів директор провайдера «Павутина» Олександр Арутюнян. Подібні прогнози озвучують і представники інших компаній галузі.

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Росія атакує дата-центри України: які об'єкти вже знищені та пошкоджені

Лише протягом вересня 2026 року російські удари припали на низку ключових дата-центрів і телекомунікаційних вузлів у Києві та інших регіонах України. Частина об'єктів була пошкоджена, деякі — знищені. Серед них:

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MiroHost.

Cityhost.

Crazy Network.

Павутина.

UTELS.

Київстар.

Домонет, Kievnet, Faust.

De Novo.

Etherlink.

Datagroup/DVL.

COSMONOVA.

Vodafone Ukraine.

КВЦ «Парковий».

ОМЕГА ТЕЛЕКОМ.

dline.ua.

Дата-центр — це спеціалізоване приміщення або комплекс будівель, де розміщено велику кількість серверів, мережевого обладнання та систем зберігання даних. Саме через дата-центри проходить основний інтернет-трафік: тут зберігаються сайти, хмарні сервіси, бази даних державних установ, банків, провайдерів і великих компаній.

Тому пошкодження або знищення такого об'єкта може впливати не лише на роботу окремої компанії. Провайдерам доводиться переносити обладнання, відновлювати пошкоджені вузли, прокладати резервні маршрути та створювати додаткові точки підключення, щоб зберегти стабільний доступ до мережі.

«Після атак компаніям доводиться збільшувати витрати на резервування інфраструктури та відновлення мереж. Йдеться, зокрема, про будівництво дублюючих маршрутів, встановлення додаткового обладнання та розміщення вузлів зв'язку в різних локаціях», — сказав Олександр Арутюнян.

На що провайдери витрачають гроші та чому дорожчає інтернет

Одна з найбільших статей додаткових витрат — персонал. Через більшу кількість аварій та ремонтів провайдерам потрібні додаткові інженери, монтажники й аварійні бригади.

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«Через збільшення кількості аварійних ситуацій нам доводиться розширювати штат. У деяких компаніях кількість працівників уже зросла на 20–30%», — зазначив Арутюнян.

Ще одна стаття витрат — резервне живлення. Генератори та акумулятори потребують коштів не лише на закупівлю, а й на пальне та обслуговування. Додатково провайдери витрачаються на прокладання нових оптичних ліній та оренду приміщень для обладнання.

«Прокладання одного кілометра оптичного кабелю на 24–36 волокон коштує близько 100 тисяч гривень, а на складних ділянках — 150–250 тисяч», — пояснив Арутюнян.

Усе це збільшує собівартість послуг. За оцінками галузі, витрати на обслуговування одного абонента можуть зрости на 20–80 грн залежно від регіону. Відповідно, на таку ж суму можуть підвищитися щомісячні тарифи на фіксований інтернет.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зв'язок в Україні може зникати на пів дня через удари РФ по інфраструктурі. Українцям порадили, як підготуватися до таких сценаріїв і що робити, щоб залишатися на зв'язку під час відключень електроенергії.

Крім того, Росія знищила ще один великий дата-центр у Києві, що призвело до перебоїв зі зв'язком у столиці. Експерти попереджають, що такі атаки можуть повторюватися та спричиняти нові перебої в роботі інтернету в регіонах.

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