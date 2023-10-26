Если Китай нападет: Байден заявил о готовности защищать Филиппины

В Пекине считают, что США не вправе вмешиваться в вопрос между Китаем и Филиппинами.

Президент США Джо Байден предупредил Китай, что Соединенные Штаты будут защищать Филиппины в случае атаки в Южно-Китайском море. В ответ Пекин заявил, что США не имеют на это права.

Как сообщает BBC, заявление Байдена в среду, 25 октября, было самым сильным, которое он сделал по напряженности между Пекином и Манилой за последние месяцы.

Заявление Байдена

Глава Белого дома заявил, что приверженность США обороне Филиппин является "непреклонной" и обвинил Китай в "опасных и незаконных действиях" в Южно-Китайском море.

“Я хочу быть очень понятным: обязательства Соединенных Штатов по обороне Филиппин незыблемы. Соглашение Соединенных Штатов по обороне с Филиппинами непреклонно. Любое нападение на филиппинские самолеты, корабли или вооруженные силы приведет к применению нашего договора о взаимной обороне с Филиппинами", — сказал Байден во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Реакция Пекина

В ответ, как сообщает Reuters, министерство иностранных дел в Пекине в четверг, 26 октября, заявило, что Соединенные Штаты не вправе вмешиваться в вопрос между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море.

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"США не является стороной в вопросе Южно-Китайского моря, они не имеют права вмешиваться в проблему между Китаем и Филиппинами", — заявила представитель китайской дипломатии Мао Нин.

По ее словам, обещание США защищать Филиппины не должно затрагивать "суверенитет и морские интересы Китая в Южно-Китайском море, а также не должно разрешать и поощрять незаконные претензии Филиппин".

Что происходит между Китаем и Филиппинами

Между Пекином и Манилой было несколько противостояний на спорных территориях — в частности, на мели, являющейся частью островов Спратли.

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Пекин заявляет, что контролирует почти всю акваторию Южно-Китайского моря, включая часть экономических зон Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Индонезии. Постоянный арбитражный суд 2016 заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

Отношения Манилы с Пекином ухудшились при президенте Фердинанде Маркосе-младшем, усилившем военное взаимодействие с Вашингтоном после вступления в должность в прошлом году. В мае Пентагон заявил, что защитит Филиппины, если береговая охрана страны будет подвергаться нападению "в любом месте Южно-Китайского моря".

В то же время, Китай предостерег Филиппины от дальнейших "провокаций", заявив, что такие действия нарушают его территориальный суверенитет.

Напомним, китайские военные суда в воскресенье, 22 октября, заблокировали филиппинский корабль в Южно-Китайском море — Филиппины обвинили КНР в нарушении суверенитета.

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