Байден и Си Цзиньпин могут встретиться в ноябре — Reuters

В настоящее время в США находится глава МИД Китая.

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина может состояться уже в следующем месяце – в ноябре. Вашингтон и Пекин будут вместе работать над подготовкой к переговорам.

Об этом со ссылкой на представителей правительства США сообщает Reuters.

Отмечается, что возможность встречи Байдена и Си американские чиновники обсуждали в течение нескольких часов переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И. В настоящее время он находится с визитом в Вашингтоне — впервые с 2018-го.

Отмечается, что у Вана также была часовая встреча с Байденом. Ее Белый дом назвал "хорошей возможностью" для сохранения открытых линий связи между двумя геополитическими соперниками с глубокими политическими разногласиями.

Американские представители рассказали, что переговоры Вана с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном в течение двух дней в общей сложности длились девять часов. В Вашингтоне встречи назвали откровенными и глубокими.

Самые высокие помощники Байдена подняли ключевые вопросы, которые волнуют Вашингтон. В частности, о необходимости возобновления коммуникации между военными ведомствами двух стран, действия Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях, Тайвань, соблюдения прав человека в Китае и случаи задержания американцев в КНР.

Ключевым вопросом, по которому стороны достигли договоренностей, стала возможная встреча между Байденом и Си на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в следующем месяце в Сан-Франциско.

"Мы готовимся к такой встрече", – сообщили в администрации президента Байдена.

Также в Белом доме отметили, что китайская сторона обычно объявляет о таких событиях ближе к дате их начала и посоветовала ждать соответствующего заявления Пекина позже. Администрация Байдена считает прямое взаимодействие с Си особенно важным для урегулирования напряженности, поскольку она пытается предотвратить перерастание конкуренции между двумя странами в конфликт.

"Важной частью потенциальной встречи было бы то, что два лидера сядут вместе и будут вести эти разговоры о стратегических намерениях", — сказал представитель администрации.

Трехдневный визит Вана состоялся после серии двусторонних дипломатических встреч в последние месяцы, по большей части по просьбе Соединенных Штатов, направленных на спасение отношений, стремительно ухудшившихся в начале года после сбыта в США китайского воздушного шара-шпиона.

Напомним, на днях Си Цзиньпин заявил о готовности Китая сотрудничать с США. Поскольку обе стороны пытаются урегулировать разногласия и работают вместе, чтобы ответить на глобальные вызовы.

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