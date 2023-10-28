За несколько часов до покушения Царев дал интервью – видео

Накануне покушения Олег Царев дал интервью. В частности, в нем говорилось о том, что Россию ждут "смутные времена".

Об этом пишет российское издание BRIEF.

Накануне покушения Царев дал интервью

Что наговорил коллаборант

Как акцентирует Царев, Россия взяла Крым, но потеряла всю Украину. "Впереди очень смутные времена", – говорит он.

Предатель вспомнил 24 февраля 2022, когда РФ пошла на наше государство полномасштабной войной. Тогда все думали, говорит он, что у России "вторая армия мира". Но, к счастью для Украины, выяснилось, что это совсем не так.

"Оказалось, что у нас того нет, того нет, там проблемы, связи нет, беспилотников нет. Я до сих пор плохо представляю, чтобы Россия смогла бы захватить какой-нибудь областной центр в Украине, это почти нереально. Для этого нужно кардинально перестроить российские войска ", – считает Царев.

Он также констатировал, что совершить мощный, стратегический прорыв на "СВО" в РФ уже вряд ли удастся.

Кратко о покушении на Царева

В пятницу, 27 октября, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Отмечается, что он находится в реанимации.

По данным источников, попытка ликвидации бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева была специальной операцией СБУ.

Безусловно, версия об "украинском следе" наиболее удобна для россиян. Однако не следует исключать вероятность того, что Царева пытаться устранить российские спецслужбы. У него было очень много врагов в Кремле.

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