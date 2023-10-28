За несколько часов до покушения Царев дал интервью – видео

Традиционно, предатель прибег к критике российских властей и "СВО".
Накануне покушения Олег Царев дал интервью. В частности, в нем говорилось о том, что Россию ждут "смутные времена".
Об этом пишет российское издание BRIEF.
Что наговорил коллаборант
Как акцентирует Царев, Россия взяла Крым, но потеряла всю Украину. "Впереди очень смутные времена", – говорит он.
Предатель вспомнил 24 февраля 2022, когда РФ пошла на наше государство полномасштабной войной. Тогда все думали, говорит он, что у России "вторая армия мира". Но, к счастью для Украины, выяснилось, что это совсем не так.
"Оказалось, что у нас того нет, того нет, там проблемы, связи нет, беспилотников нет. Я до сих пор плохо представляю, чтобы Россия смогла бы захватить какой-нибудь областной центр в Украине, это почти нереально. Для этого нужно кардинально перестроить российские войска ", – считает Царев.
Он также констатировал, что совершить мощный, стратегический прорыв на "СВО" в РФ уже вряд ли удастся.
Кратко о покушении на Царева
В пятницу, 27 октября, во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева. Отмечается, что он находится в реанимации.
По данным источников, попытка ликвидации бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева была специальной операцией СБУ.
Безусловно, версия об "украинском следе" наиболее удобна для россиян. Однако не следует исключать вероятность того, что Царева пытаться устранить российские спецслужбы. У него было очень много врагов в Кремле.
Читайте также: