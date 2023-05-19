Предатель Царев больше не имеет высшей правительственной награды

Государственного предателя, открыто поддерживавшего "референдумы" в Донецкой и Луганской областях и объявлявшего себя "спикером парламента Новороссии", бывшего народного депутата от Партии регионов Олега Царева лишили Почетной грамоты Кабинета министров. Эта награда является высшей правительственной наградой и вручается вместе с памятным знаком в виде медали.

Об этом сообщили в пятницу, 19 мая, в пресс-службе Кабмина.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины было решено лишить Царева Олега Анатольевича высшей правительственной награды — Почетной грамоты Кабинета Министров Украины", — говорится в сообщении.

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В пресс-службе правительства уточнили, что лишение Царева награды состоялось после вступления в законную силу приговора Шевченковского районного суда города Киева от 3 мая 2022 года, которым он заочно приговорен к 12 годам лишения свободы. Экс-нардепу инкриминировали публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как известно, бывший депутат от "Партии регионов" после Майдана 2014 года пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже он объявил себя "спикером парламента Новороссии".

Уголовное дело в отношении действий Царева находилось в судах с 2017 года.

"В будущем правительство планирует лишить почетных грамот Кабинета министров Украины тех лиц, которые оказались в санкционных списках. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Ведь люди, предавшие нашу страну, недостойны какой-либо государственной награды", — заявил министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, недавно Олег Царев рассказал российским пропагандистам, что беглый президент Виктор Янукович в 2013 году планировал поделить Украину. Речь шла об отделениях западных областей.

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