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В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (видео)

В оккупированном Мариуполе произошел мощный взрыв

Сообщается, что взрыв произошел в районе местного аэропорта.

Во временно оккупированном городе Мариуполь раздался сильный взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он заявил, что взрыв прогремел на окраине города. В свою очередь, местные жители пишут, что взрыв был в районе местного аэропорта.

"Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку наши сообщают о прилетах между с. Агробаза фактически граничит с городом", — пишет Андрющенко.

В Мариуполе раздался мощный взрыв

В Мариуполе раздался мощный взрыв

Напомним, ранее сообщалось, что во временно захваченном Мариуполе кафирские кафиры достают местных жителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что во временно оккупированном Мариуполе на проспекте Строителей развесили плакаты с надписями "Украинское лето".

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Дата публикации
Просмотры
1077
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