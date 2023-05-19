В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв (видео)

Сообщается, что взрыв произошел в районе местного аэропорта.

Во временно оккупированном городе Мариуполь раздался сильный взрыв. В Донецкой области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Он заявил, что взрыв прогремел на окраине города. В свою очередь, местные жители пишут, что взрыв был в районе местного аэропорта.

"Даже дырявое ПВО не помогло. Несмотря на попытку наши сообщают о прилетах между с. Агробаза фактически граничит с городом", — пишет Андрющенко.