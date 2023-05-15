Оккупанты готовят Мариуполь к обороне: что происходит в городе

Российские оккупанты в Мариуполе активно укрепляют оборонительные сооружения в ожидании украинского контрнаступления, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Андрющенко, российские войска устанавливают защитные сооружения по всему Мариуполю и вокруг него. В большинстве своем захватчики устанавливают бетонные доты с пулеметами возле мостов и очень плохо их маскируют.

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"Все остальное в городе будто замерло. Все ожидают контрнаступления ВСУ", — отметил советник городского головы.



Он также сообщил, что в Мариуполе происходит постоянная ротация российских войск, там фиксируются определенные перемещения военной техники и личного состава врага.

"Если из города оккупанты опрокидывают на линию фронта определенные подразделения, то на их место сразу заходят другие. Локацию они могут менять, однако общее скопление российских подразделений в Мариуполе держится на одном уровне", — рассказал Андрющенко.

Что происходит в Мариуполе

Напомним, ранее Андрющенко информировал, что захватчики приступили к мобилизации жителей Мариуполя и уже отправили на медкомиссию мужчин из рядов "бюджетников".

Заметим, что в Мариуполе также появились плакаты с предупреждениями для врага с надписью на украинском языке "Август близко!"

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