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Россияне начали мобилизацию в Мариуполе – советник мэра

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне начали мобилизацию в Мариуполе – советник мэра

В Мариуполе оккупанты проводят мобилизацию

Военкомат уже отправил первую партию мужчин-бюджетников.

Российские оккупационные войска приступили к мобилизации во временно захваченном Мариуполе. Следовательно, мужчины из числа "бюджетников" уже отправлены на медкомиссию.

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram.

По словам Андрющенко, медицинская комиссия проходит в больнице интенсивной терапии.

"Мобилизация в Мариуполе началась. Военкомат уже отправил первую партию мужчин-бюджетников на прохождение военной комиссии для призыва мобилизации", — рассказал он.

Россия проводит мобилизацию в Мариуполе / ©
Россия проводит мобилизацию в Мариуполе

Кроме того, РФ нацеливается на рабочих-мигрантов из Центральной Азии в России для службы в Украине с целью отсрочки новой открытой обязательной мобилизации.

Тем временем возраст пребывания на военном учете для призывников в Украине предлагают снизить на 2 года.

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Дата публикации
Просмотры
627
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