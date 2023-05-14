Выращивание клубники в домашних условиях: все секреты посадки и ухода

Когда и как сажать клубнику, как за ней ухаживать, чтобы получить обильный урожай ягод, рекомендации в материале ТСН.ua

Вырастить клубнику достаточно не сложно, растение не прихотливо, но нужно знать определенные агротехнические правила выращивания и ухода.

Когда сажать клубнику в открытый грунт

Чаще клубнику сажают осенью. Осеннюю посадку рекомендуется проводить с середины августа по вторую половину сентября.

Большинство садоводов покупают саженцы клубники в питомниках. Если рассада находится в горшках, то высаживать растение нужно с помощью перевалки с середины июля по вторую половину августа.

Весной оптимально сажать клубнику c середины апреля до середины мая.

Какую почву и место выбрать для клубники

Лучше всего для посадки клубники подойдут легкие питательные суглинки, обогащенные органикой. Хороший урожай клубники можно ожидать на богатой перепревшей органикой земле. Хотя клубника будет расти на любых садовых грунтах.

Место для посадки нужно готовить заранее, для весенней посадки – с осени, для осенней – хотя бы за месяц до посадки. Почву нужно удобрить перепревшим перегноем, можно золой, добавить калийно-фосфорные удобрения.

Если не вышло это сделать заблаговременно, можно подсыпать питание прямо в лунки при посадке.

Рассаду крупноплодной клубники лучше сажать на солнечных участках, а вот мелкоплодные сорта – садовую землянику лучше выращивать в мягкой полутени.

Клубника способна выдержать жару и непродолжительную засуху, но, чтобы получить большой урожай, растению нужна нормальная влажность почвы без застоя воды.

Как правильно сажать клубнику. Основные схемы посадки

В лунке расправьте корни растения, не углубляйте ту часть растения, которая находится между корнями и черенками листьев. Располагайте корневую шейку на уровне земли.

Есть следующие схемы посадки клубники.

Посадка клубники кустами

Розетки клубники сажают на расстоянии 45-60 см друг от друга. Чтобы растения не переплетались и не мешали друг другу, усы регулярно удаляются. Необходимо часто рыхлить почву, бороться с сорняками, обрывать усы.

Посадка клубники гнездами

Куст высаживают внутри, а еще шесть саженцев шестиугольником, на расстоянии 25-30 см от центра. Между гнездами расстояние должно быть от 60 см. Такой метод позволяет посадить больше растений на единицу площади и получить больший урожай клубники, он используется только для посадки в домашних условиях.

Посадка клубники рядами

Кусты сажают в один или два ряда, ширина между рядами – около 40 см, чтобы можно было свободно подходить к посадкам. Расстояние между растениями 15-20 см.

Ковровый метод посадки

Это самый простой способ посадки клубники. Клубнику высаживают на расстоянии от 30 см друг от друга, усы не удаляют, посадка растет хаотично и быстро превращаются в сплошной ковер. Таким образом, грядка сама себя затеняет и мульчирует, требует меньше поливов. Урожай при такой посадке выходит средний. Этот способ удобен для тех, кто не часто бывает на даче, кто не может часто поливать ягоды, рыхлить землю.

Посадка клубники на агроволокно или пленку

Популярна посадка клубники на агроволокно или пленку. Грядки с клубникой накрывают специальным плотным нетканым материалом, пропускающим воду к кустам, но препятствующим росту сорняков. Сверху на волокно можно добавить мульчу.

Когда собирать урожай клубники

В первый год после весенней посадки рекомендуется удалить все цветоносы, все слабые побеги с розетками, чтобы молодые саженцы хорошо разрослись, окрепли и набрались сил. В таком случае в следующем году можно ожидать значительного урожая.

Борьба с вредителями клубники

Почки клубники могут повреждать клещи, бутоны и цветки – долгоносики и цветоеды. Для борьбы с ними нужно с ранней весны использовать инсектициды, а за 30 дней до сбора урожая их использование нужно прекратить и перейти на биопрепараты.

Читайте также: