В Мариуполе следователи РФ проводят допросы и издеваются над гражданскими – Генштаб

Оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. Так, россияне привлекли около 50 представителей следственного комитета РФ для допросов украинцев в Мариуполе.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"В Мариуполе, на территории отдела полиции, для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они принимают участие в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", – информируют в ведомстве.

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В Генштабе также сообщили, что в то же время российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно в населенном пункте Таврийское Херсонской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами.

Напомним, если Украина упадет, президент страны-агрессорки России Владимир Путин нападет на Молдову и страны Балтии, считает Владимир Зеленский.