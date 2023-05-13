Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мариуполе следователи РФ проводят допросы и издеваются над гражданскими – Генштаб

Дата публикации
Просмотры
692
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Мариуполе следователи РФ проводят допросы и издеваются над гражданскими – Генштаб

В Мариуполе оккупанты уничтожили и повредили тысячи домов / Фото: t.me/mariupolrada

Оккупанты устраивают унизительные допросы на территории отдела полиции.

Оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. Так, россияне привлекли около 50 представителей следственного комитета РФ для допросов украинцев в Мариуполе.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"В Мариуполе, на территории отдела полиции, для допросов местного населения привлечены около 50 представителей следственного комитета РФ. Они принимают участие в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением", – информируют в ведомстве.

В Генштабе также сообщили, что в то же время российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно в населенном пункте Таврийское Херсонской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь. Накануне отмечено прибытие 3 военных грузовых автомобилей с ранеными оккупантами.

Напомним, если Украина упадет, президент страны-агрессорки России Владимир Путин нападет на Молдову и страны Балтии, считает Владимир Зеленский.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
692
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация