В Мариуполе разбили памятник Ленину: видео

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области разбили бюст советскому вождю и произведению СССР Владимиру Ленину. Его установили оккупанты в Городском парке только в начале этого года.

Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета, опубликовав видео, снятое местными жителями.

В сообщении отметили, что это был новый памятник, никогда не стоявший на этом месте.

"Мариупольцы не хотят возвращаться в СССР и оставаться в России, которая тянет их в прошлое. Они стремятся к освобождению и возвращению в Украину. Ведь знают – только тогда возможно настоящее развитие и восстановление!" — отметили в горсовете временно оккупированного Мариуполя.

Кто именно причастен к уничтожению памятника Ленину, пока неизвестно.

Напомним, ранее на территории разрушенного российскими оккупантами металлургического комбината "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы . На место хлопка выехали машины скорой помощи.

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