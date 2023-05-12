В Мариуполе разбили памятник Ленину: видео

Оккупанты установили бюст советскому вождю в начале 2023 года.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области разбили бюст советскому вождю и произведению СССР Владимиру Ленину. Его установили оккупанты в Городском парке только в начале этого года.
Об этом сообщили в Telegram-канале Мариупольского городского совета, опубликовав видео, снятое местными жителями.
В сообщении отметили, что это был новый памятник, никогда не стоявший на этом месте.
"Мариупольцы не хотят возвращаться в СССР и оставаться в России, которая тянет их в прошлое. Они стремятся к освобождению и возвращению в Украину. Ведь знают – только тогда возможно настоящее развитие и восстановление!" — отметили в горсовете временно оккупированного Мариуполя.
Кто именно причастен к уничтожению памятника Ленину, пока неизвестно.