Пригожин прогнозирует солдатские бунты в России

Когда российский солдат поймет, что происходит вокруг и в какой трагедии его бросили, тогда властям РФ станет несладко, отметил Евгений Пригожин.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уверен, что Россию ждут солдатские бунты.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-службу компании "Конкорд".

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин уверен, что Россию ждут солдатские бунты.

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"В этой войне, безмозглый, единственный святой и совершенно невинный во всех про***ах — это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы и решили, что он должен погибать так, как им нравится из их кабинетов красного дерева. И потому когда этот российский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет, и порвет задницу на фашистский знак виновным в той трагедии, в которой его бросили", — заявил Пригожин.

Тем временем владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает раздувать конфликт. Он написал обращение к министру обороны России Сергею Шойгу и пригласил его лично посетить Бахмут и оценить сложившуюся там ситуацию.

Напомним, по мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин может готовить государственный переворот в России.