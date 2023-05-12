Когда начнется настоящее контрнаступление ВСУ: эксперт предупредил о ловушках от врага

Сейчас все внимание мира приковано к линии фронта на востоке Украины. Все в ожидании возможного контрнаступления от ВСУ. Российские СМИ в последние дни откровенно паникуют и уже "начали" наше контрнаступление. Сайт ТСН.ua выяснял, что действительно происходит в районе Бахмута и действительно ли россияне настолько истощены и готовы отступать.

Это еще не контрнаступление, а местные бои

Военный эксперт Олег Жданов, уверяет что сейчас показательны и актуальны карты, которые опубликованы на сайте американского Института изучения войны.

Карта линии фронта в районе Бахмута / Институт изучения войны

"На сайте Института изучения войны сегодня опубликовали свежую карту линии фронта, которая проходит в Бахмуте. Там показаны участки фронта, где наши войска действительно продвинулись. Могу вас заверить, что это не контрнаступление. Это – местные бои, в которых мы превосходим оккупантов. Российские войска просто выдыхаются, об этом, кстати, заявляли и в Институте изучения войны, еще в начале этой недели. Сейчас мы видим, что россияне "буксуют" в Бахмуте и у них уже не хватает резервов для пополнения потерь", — рассказывает сайту ТСН.ua Олег Жданов.

Резерв, который воюет по другому

Эксперт отмечает, что успехи ВСУ происходят за счет того, что в этот район перебросили резерв в виде 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Подчеркну, это штурмовая бригада! Воины, которые проходили обучение с западными инструкторами – они воюют совсем по другому. Россияне не просто не умеют так воевать, они даже не знают те методики, по которым воюют наши штурмовики. Поэтому мы и имеем на этом участке частичный успех. Наши воины продвинулись на юго-востоке — это большой участок площадью 3 на 2,5 километра, а на северо-востоке — небольшой успех, нашим ребятам удалось отодвинуть российские войска от трассы в районе от Бахмута до Хромового", — рассказывает Жданов.

Он отмечает, что местные бои и контрнаступление – это совершенно разные вещи.

"Я бы не привязывал наше контрнаступление, к боям в Бахмуте. В городе, за счет введения свежих сил, мы понемногу пытаемся перехватить инициативу. И имеем там определенный успех, который наши бойцы пытаются закрепить. Надеюсь, что они будут его и дальше развивать. А что касается контрнаступления, то это процесс, который идет абсолютно параллельно", – говорит Жданов.

Когда контрнаступление?

Эксперт прокомментировал панику, которая уже началась среди российских военных корреспондентов.

"Позавчера российские военкоры начали писать уже о якобы начале нашего контрнаступления. Мол, все! Украинские войска начали выдвигаться из Харькова! Они испуганно писали, что идут целые колонны танков, САУ, РСЗО. А уже вчера их риторика изменилась. Пишут, что они ошиблись, и никто никуда уже не идет. Так вот — у них уже истерика! И это очень хорошо для нас. Я бы советовал прислушаться к нашему президенту, который попросил всех еще "немножко подождать". Думаю, это нужно для того, чтобы поступили все те виды вооружения, которые мы ожидаем, и которые нам необходимы для контрнаступления. Один из вариантов его вероятного начала – это вторая половина или конец мая", — отмечает Олег Жданов.

Враг готовит провокации

Эксперт соглашается с тем, что россияне могут хитрить и пытаться сорвать нам контрнаступление. Они могут просто сдать, какой-то участок фронта, показать, что все — мы отходим, сделать вид, что фронт рушится. Мы бросим туда войска, а получим коварный удар с фланга.

"Сейчас начнется самое интересное. Россияне будут нас провоцировать, чтобы сбить контрнаступление. Враг может прибегнуть к уловкам. Что я имею в виду? Россияне могут даже уступить какие-то позиции, чтобы спровоцировать наших военных к необдуманным и эмоциональным действиям, мол, вы имеете успех, давайте его развивайте. По их замыслу, наши военные должны сорваться и побежать наступать, где они дали нам возможность немного продвинуться. А потом это окажется ловушкой. И по нам просто ударят с флангов. Поэтому следует быть осторожными. Таких провокаций от врага следует ожидать именно сейчас. Их будет очень много со стороны оккупантов. Цель одна — спровоцировать досрочное начало контрнаступательных действий ВСУ. Но самое главное, что наш Генштаб это видит и понимает", — добавляет Олег Жданов.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что Украинские Силы обороны оттеснили россиян вблизи Бахмута. Атаку на вражеские окопы к югу от города-крепости провели бойцы 3-й штурмовой бригады.

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