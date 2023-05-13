Взрывы в Мелитополе устроили сами оккупанты – мэр назвал цель

Россияне устраивают провокации, чтобы был повод "официально" бежать из города.

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Мелитополе раздались два громких взрыва – их организовали сами оккупанты, чтобы создать повод расширить "эвакуацию" и самим иметь возможность сбежать с оккупированных территорий.

Об этом сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"По нашему мнению, – это провокации –, которые враг делает уже достаточно долго", — сказал он.

Мэр отметил, что оккупанты сами устраивают взрывы, чтобы показать, что на них вроде бы кто-то "охотится", поэтому они должны уехать из города. Это происходит на фоне запрета представителям РФ на оккупированных территориях выезжать, чтобы таким образом не показывать, что они готовятся к бегству.

"Мы уже получаем сообщение, что они начали минировать наши детские сады, школы и критическую инфраструктуру. Это они точно делают для провокации", – сообщил глава Мелитополя.

Федоров отметил, что подтверждением тому является второй взрыв, который произошел в Мелитополе в 22:00. Сразу после взрыва прекращено электроснабжение 70% города Мелитополя. Также пропала воде и кое-где – мобильная связь.

"После этого враг массово начал перекидывать свою технику в сторону Запорожской линии фронта. Это десятки единиц техники… То есть враг совершает провокацию, чтобы обвинить украинские власти, а на самом деле сам пытается скрыть свои действия на временно оккупированных территориях", — резюмировал он.

Напомним, в результате взрыва в оккупированном Мелитополе 12 мая получил ранения коллаборант врага, "и.о. заместителя министра строительства" Запорожской области.

Подготовка к массовой "эвакуации" российских оккупантов из Мелитополя привела к огромным очередям на административной границе с временно оккупированной территорией АРК Крым.

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