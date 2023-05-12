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Взрыв в Мелитополе: подорвали высокопоставленного коллаборанта

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1966
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв в Мелитополе: подорвали высокопоставленного коллаборанта

Фото: ТСН.ua

Пострадал "и.о. заместителя министра строительства" Запорожской области.

В результате взрыва в оккупированном Мелитополе 12 мая получил ранения коллаборант врага, "и.о. заместителя министра строительства" Запорожской области.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на Следственный комитет.

Представитель оккупационных властей госпитализирован.

По версии российского следствия, взрывное устройство было заложено в урне у подъезда многоквартирного дома. Российский Следственный комитет открыл по этому факту дело.

Накануне в Мелитополе была совершена попытка покушения на самоназначенного "председателя суда". Однако тот не пострадал, двое его охранников госпитализированы.

Напомним, легитимный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном взрыве в городе утром 12 мая, который слышали местные жители.

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Дата публикации
Просмотры
1966
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