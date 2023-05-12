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В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

Утром 12 мая в оккупированном Мелитополе прогремел сильнейший взрыв. / Фото: Associated Press

Взрыв был одиноким.

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел сильнейший взрыв.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

В оккупированном Мелитополе прогремел сильнейший взрыв!

По его словам, взрыв был одиноким и мощным. "Бавовна" случилась в самом центре временно подконтрольном российским захватчикам города.

"Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", — добавил Федоров.

Ранее Иван Федоров сообщал, что российские захватчики начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в аннексированный Крым. Некоторые оккупанты убегают, вывозя с собой награбленное в Украине имущество.

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Дата публикации
Просмотры
587
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