В центре оккупированного Мелитополя прогремел сильный взрыв

Взрыв был одиноким.
В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел сильнейший взрыв.
Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.
В оккупированном Мелитополе прогремел сильнейший взрыв!
По его словам, взрыв был одиноким и мощным. "Бавовна" случилась в самом центре временно подконтрольном российским захватчикам города.
"Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", — добавил Федоров.
Ранее Иван Федоров сообщал, что российские захватчики начали массово бежать из Запорожской и Херсонской областей в аннексированный Крым. Некоторые оккупанты убегают, вывозя с собой награбленное в Украине имущество.
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