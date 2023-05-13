"Китай начинает кастинг": эксперт рассказал, кто может быть наследником Путина

Спецпредставитель Китая планирует турне по европейским странам, в частности по Украине и Польше. Таким образом, страна пытается зондировать ситуацию.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, передает 24 канал.

Важное внимание Китай обращает на ситуацию в Белоруссии.

"У меня такое ощущение, что Китай уже начинает кастинг. Он смотрит, кто может быть наследником Путина. И Мишустин уже является одним из фаворитов. Это технократ, Китай это устраивает. Это человек, не имеющий большого влияния в путинском окружении", – предполагает политолог.

Кроме того, известно, что в 20-х числах мая Михаил Мишустин поедет в Шанхай по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина.

"Фактически Китай становится опекуном Центральной Азии вместо России. Россия отходит на второй план. По России будут активно работать. Беларусь тоже под влиянием Китая", — подчеркнул Фесенко.

Турне китайского спецпредставителя свидетельствует о зондаже ситуации в Европейском Союзе.

Напомним, специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй прибудет в Украину на следующей неделе, чтобы "способствовать мирным переговорам" с агрессорской Россией.

Украина будет настаивать на невозможности территориальных компромиссов с российскими агрессорами за счет собственных территорий во время переговоров с представителем Китая по Евразии Ли Хуэем.

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