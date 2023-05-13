Неожиданное объяснение: почему нельзя давить улиток на участке

Когда стоит влажная погода, на грядки и растения в саду сразу нападают улитки. Некоторые люди их просто давят. Но поступать так не стоит.

Такой способ борьбы со слизнями можно назвать не только негуманным, но и неэффективным. Дело в том, что "родственники" улиток, которых вы раздавили, могут почувствовать их запах на достаточно большом расстоянии, поэтому сразу спешат на место смерти.

Поэтому очень скоро на месте одной раздавленной улитки вы увидите 3-6 новых. Естественно, вы сможете набраться терпения и равномерно передавить их всех. Но таковой способ просит много времени и сил. А еще за это время улитки уже успеют полакомиться молодой зеленью в саду и огороде, овощами и фруктами.

Опытные садоводы уже давно заметили, что улитки осаждают именно те участки, где с ними пытаются бороться именно физическими способами. Часто они даже переползают с соседней грядки на ту, где были раздавлены их родственники.

Поэтому лучше попробовать другие способы борьбы со слизнями на огороде и в саду. Мы недавно рассказывали, как избавиться от улиток на капусте.

Читайте также: