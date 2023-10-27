В аннексированном Крыму совершено нападение на предателя Царева, он в реанимации – соцсети

К дому Царева в Крыму подъехали скорые и полицейские автомобили, силовики оцепили территорию.
Во временно оккупированном Крыму совершено нападение на бывшего нардепа и предателя Украины Олега Царева, он в реанимации.
Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский в Telegram, ссылаясь на бывшего украинского журналиста Александра Чаленко, ныне проживающего в РФ и работающего на российскую пропаганду.
"Что-то серьезное произошло ночью в доме коллаборациониста Олега Царева в Крыму... Никакой официальной информации пока нет. Значит, точно бытовуха. Наверное, какая-то пьяная ссора, которую пытались скрыть", - добавил Казанский.
По сообщению местных телеграмм-каналов, в дом Царева подъехали скорые и полицейские автомобили. Территорию оцепили, на появление посторонних реагировали агрессивно.
В свою очередь, коллаборант Владимир Рогов сообщил, что в Царева стреляли.
"Состояние Олега очень тяжелое. В данный момент он в реанимации. Никакой поножовщины не было. В Олега стреляли", - отметил Рогов.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении экс-депутату-предателю Олегу Цареву и еще двум коллаборантам, пытавшимся "дойти до Киева" с российскими войсками.
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