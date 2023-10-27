Орбан был завербован еще советскими спецслужбами: детали от Пионтковского

Премьера Венгрии Виктора Орбана еще в молодые годы завербовали советские спецслужбы, и именно поэтому сейчас он поддерживает политику президента РФ Владимира Путина.

Об этом российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Пионтковского, хорошо известно, что Орбан был завербован советскими спецслужбами, что подтверждается активным взаимодействием с Путиным.

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"Происхождение этого путинизма – Орбан еще в молодые годы был завербован советскими спецслужбами с помощью российско-украинского бандита Семена Могилевича (российский и украинский участник организованных преступных групп – ред.), который платил ему большие деньги. О нем все очень хорошо известно", – рассказал публицист.

Как ЕС может повлиять на Венгрию

Он также отметил, что пребывание Орбана в должности премьера оскорбляет память героев вооруженного восстания в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года против сталинского режима, подавленного советскими войсками.

"Существование такого мерзавца, как Орбан, в должности премьер-министра оскорбляет память героев венгерского восстания. У Европейского Союза есть определенные рычаги – не сразу исключение из Европейского Союза. Венгрия продолжает пользоваться огромными финансовыми субсидиями Брюсселя", – обратил внимание Пионтковский.

Напомним, 23 октября Орбан обвинил ЕС в том, что он "использует против Венгрии методы, напоминающие времена советского правления". Он также обвинил Брюссель в попытках избавить Венгрию от самобытности и навязать ей либеральную демократию.

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