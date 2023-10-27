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Суд рассматривает продление меры пресечения Коломойскому

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
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Суд рассматривает продление меры пресечения Коломойскому

Бизнесмен Игорь Коломойский / Фото: Associated Press

Сторона обвинения настаивает на продлении содержания бизнесмена под стражей.

Шевченковский райсуд Киева 27 октября начал рассматривать продление содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом стало известно из видеотрансляции с судебного заседания.

Так, судья Елена Мелешак рассматривает ходатайство стороны обвинения о продлении Коломойскому срока содержания под стражей.

В зале заседаний присутствует сам бизнесмен, его адвокаты и журналисты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:Коломойский в суде: продление содержания под стражей

Напомним, 24 октября суд Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения Коломойскому на домашний арест и оставил его под стражей.

Ранее, 6 октября, апелляционный суд отказался снизить размер залога для Коломойского в 3,9 млрд грн.

В сентябре бизнесмену сообщили о подозрении в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Коломойского избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 509 млн грн, который впоследствии суд увеличил до 3 млрд 891 млн грн.

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Дата публикации
Просмотры
739
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