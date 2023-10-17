Орбан назвал войну РФ против Украины "военной операцией"

Скандальный венгерский премьер еще раз повторил кремлевские нарративы, чтобы угодить своему "другу" Путину.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

Российское пропагандистское издание распространило видео беседы с синхронным переводом. На кадрах слышно, как Орбан тихо говорит фразу "katona mûveletek" (военная операция).

На заявление премьера Венгрии отреагировал оппозиционный депутат венгерского парламента Мартон Томпош.

"Нет, Виктор. Происходящее в Украине – это не "специальная военная операция", это война. Война, в которой по приказу Путина убивают закарпатских венгров... Позор!" – написал Томпош.

Напомним, что 17 октября в Пекине венгерский премьер Виктор Орбан и российский диктатор Владимир Путин провели незапланированную встречу. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны ЕС.

Виктор Орбан известен своими пророссийскими настроениями. Нередко его называют "другом Путина".

Ранее Орбан пожаловался на "притеснения" венгерского нацменьшинства и поставил Украине условия — Венгрия не будет поддерживать Украину в ЕС и НАТО, пока Киев не восстановит "права" этнических венгров. Также он в обход Украины предлагал заключить соглашение с Путиным – без возвращения Крыма и членства в НАТО.

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