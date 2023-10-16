Мальта – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против команды Мальты в матче 8-го тура отбора на Евро-2024.

Поединок Мальта – Украина состоится в Та-Кале на Национальном стадионе. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Для подопечных Сергея Реброва это будет седьмой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" одержали три победы (дважды над Северной Македонией и раз – над Мальтой), один раз сыграли вничью (против Англии) и потерпели два поражения (от Англии и Италии).

После семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Также у англичан и итальянцев есть один матч в запасе.

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

Отметим, что матч с мальтийцами станет для украинцев предпоследним на групповом этапе отбора к ЧЕ. В заключительном туре "сине-желтые" 20 ноября примут Италию в немецком Леверкузене.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Мальты и Украины.